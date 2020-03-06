Потери от отмены ПМЭФ оценили в несколько миллиардов рублей

Петербургский международный экономический форум в 2020 году не проведут. Об этом сообщил председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов. По его словам, Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса и информацией о распространении Covid-19 в странах-участницах форума.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — заявил Белоусов, слова которого передал представитель.

Распространение коронавируса

Пневмония неизвестного происхождения захватила китайский город Ухань в конце декабря 2019 года. Возбудитель инфекции COVID-19 — новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Заболевших мучает сухой кашель и повышенная температура. Также болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.

По информации на 6 марта, число зараженных по всему миру превысило 98 тысяч, умерли 3042 человека, выздоровели более 53 тысяч пациентов. Сейчас вспышка заболевания наблюдается в КНР, Южной Корее, Иране и Италии.

Первый москвич, у которого подтвердили коронавирус, футболист-любитель Давид Беров почувствовал легкое недомогание после возвращения из Италии. Мужчину поместили в первую инфекционную больницу столицы.

«Да, вирус в третьем анализе у меня подтвердился. Его не было в крови, нашли в слюне. Как мне говорят, очень слабо виден, поэтому так долго сомневались», — поделился Давид Беров в Instagram.

Также первый случай заболевания коронавирусом выявили в Петербурге. Информацию подтвердил городской Роспотребнадзор. Заболел итальянский студент медуниверситета имени Мечникова.

Рикардо прилетел в Петербург 29 февраля вместе с однокурсником и заселился в общежитие на проспекте Просвещения. Спустя пару дней у итальянского студента поднялась температура, поэтому Рикардо поместили в инфекционный бокс в больнице имени Боткина.

Чем грозит отмена ПМЭФ организаторам и участникам

Председатель комитета «Деловой России» по конгрессно-выставочной деятельности Павел Музыченко заявил, что от отмены Петербургского международного экономического форума в 2020 году при участии президента РФ пострадают все.

«Могу сказать, что ПМЭФ — самое дорогое мероприятие в мире, там самые дорогие стенды», — подчеркнул Павел Музыченко.

По его словам, на форуме есть места по 100 и по 50 миллионов рублей. Миллиард рублей — стоимость павильона, а на форуме их четыре, то есть минимум четыре миллиарда рублей потерь. Компании в рамках форума проводят рекламные мероприятия и вечеринки, которые стоят от десяти миллионов рублей.