Потери от отмены ПМЭФ оценили в несколько миллиардов рублей
Петербургский международный экономический форум в 2020 году не проведут. Об этом сообщил председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов. По его словам, Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса и информацией о распространении Covid-19 в странах-участницах форума.
«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — заявил Белоусов, слова которого передал представитель.
Распространение коронавируса
Пневмония неизвестного происхождения захватила китайский город Ухань в конце декабря 2019 года. Возбудитель инфекции COVID-19 — новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Заболевших мучает сухой кашель и повышенная температура. Также болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
По информации на 6 марта, число зараженных по всему миру превысило 98 тысяч, умерли 3042 человека, выздоровели более 53 тысяч пациентов. Сейчас вспышка заболевания наблюдается в КНР, Южной Корее, Иране и Италии.
Первый москвич, у которого подтвердили коронавирус, футболист-любитель Давид Беров почувствовал легкое недомогание после возвращения из Италии. Мужчину поместили в первую инфекционную больницу столицы.
«Да, вирус в третьем анализе у меня подтвердился. Его не было в крови, нашли в слюне. Как мне говорят, очень слабо виден, поэтому так долго сомневались», — поделился Давид Беров в Instagram.
Также первый случай заболевания коронавирусом выявили в Петербурге. Информацию подтвердил городской Роспотребнадзор. Заболел итальянский студент медуниверситета имени Мечникова.
Рикардо прилетел в Петербург 29 февраля вместе с однокурсником и заселился в общежитие на проспекте Просвещения. Спустя пару дней у итальянского студента поднялась температура, поэтому Рикардо поместили в инфекционный бокс в больнице имени Боткина.
Чем грозит отмена ПМЭФ организаторам и участникам
Председатель комитета «Деловой России» по конгрессно-выставочной деятельности Павел Музыченко заявил, что от отмены Петербургского международного экономического форума в 2020 году при участии президента РФ пострадают все.
«Могу сказать, что ПМЭФ — самое дорогое мероприятие в мире, там самые дорогие стенды», — подчеркнул Павел Музыченко.
По его словам, на форуме есть места по 100 и по 50 миллионов рублей. Миллиард рублей — стоимость павильона, а на форуме их четыре, то есть минимум четыре миллиарда рублей потерь. Компании в рамках форума проводят рекламные мероприятия и вечеринки, которые стоят от десяти миллионов рублей.
«То есть только на вечеринках мы можем сказать, что миллионов на 200 минимум, а то и на полмиллиарда потери. Это event-агентства, это артисты — недополучат все, от таксиста до организатора форума», — сказал Музыченко.
В рамках Петербургского международного экономического форума состоится панельная дискуссия «Новый коронавирус – старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?»https://t.co/S1p9sPqCkk#ПМЭФ #ПМЭФ2020 #Росконгресс pic.twitter.com/xH74v76wbh— ПМЭФ (@forumspbru) February 26, 2020