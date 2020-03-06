Асад заявил, что Сирия всегда положительно относилась к курдам

Президент Сирии Башар Асад заявил, что руководство страны не видит проблем в отношениях с курдскими племенами.

Асад отметил, Сирия всегда хорошо относилась к курдам, а разговоры о так называемой "курдской проблеме" являются ложью, так как их племена имеют сирийские корни. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Однако глава Сирии подчеркнул, что в зоне проживания курдов существуют преступные группировки, которые работают в интересах американцев. Они контролируют некоторые районы курдского населения.

Он отметил, что главной проблемой для Сирии остаются взаимоотношения с США и Турцией, которые оккупировали страну и совершают преступления на их территории.

По словам президента, Сирия не в силах построить с ними политический диалог из-за их незаконных действий. Он добавил, что САР выступает против американских и турецких оккупантов.