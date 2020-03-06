Ученые рассказали о «социальной сети» у первых животных

Ученые из Кембриджского и Оксфордского университетов обнаружили окаменевшие нити, соединяющие организмы.

Исследователи рассказали, что рангеоморфы, доминировавшие в океанах более полумиллиарда лет назад, имели собственную «социальную сеть». Ученые нашли окаменевшие нити, соединявшие организмы. Некоторые сети достигали более четырех метров в длину. Подробности проведенного исследования были опубликованы в специализированном журнале.

Сообщества организмов начали появляться между 571 и 541 миллионами лет назад. До этого существовали только бактерии. Одной из успешных форм жизни являлись рангеоморфы. Они обладали внушительными размерами, достигая в высоту около двух метров. Габариты позволили организмам колонизировать крупные участки.

Для коммуникации данные организмы использовали нити. Эти нити очень тонкие, поэтому их не могли обнаружить раньше. Не исключено, что организмы использовали структуру для обмена питательными веществами. Исследователи намерены найти еще больше фрагментов для подтверждения своей теории.