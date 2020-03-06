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Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

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8:11   6 Марта 2020
Весь мир

Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

Федеральный суд округа Колумбия постановил проверить изменения, сделанные Минюстом США в сокращенной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего дело о «российском вмешательстве». Об этом пишет ФАН.

Судья Реджи Уолтон обнаружил несоответствия между публичными заявлениями генерального прокурора США Уильяма Барра по докладу Мюллера и обнародованной сокращенной версией доклада. Он постановил проверить изменения на их целесообразность и приемлемость.

В заявлении судьи говорится, что аргументы Барра, что в доклад будут внесены только те изменения, которых требует закон, национальная безопасность или неприкосновенность частной жизни, не могут быть приняты на веру без независимой проверки. Это необходимо сделать также с учетом поведения Барра и его вводящие в заблуждение публичные заявления о выводах, представленных в докладе Мюллера.

Продлившееся более двух с половиной лет расследование Мюллера о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы в 2016 российской компании «Конкорд» провалилось. Работа группы спецпрокурора Мюллера привела к фиаско тех, кто намеревался найти «русский след» любой ценой и найти доказательства «сговора» президента США Дональда Трампа с Москвой.

Выступив с провальным итоговым докладом перед журналистами, Мюллер признал поражение. Он заявил, что подает в отставку, не найдя каких-либо следов «российского вмешательства». Завершившееся полным провалом «расследование» обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 миллионов долларов.

В апреле 2019 года принадлежащая петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину компания «Конкорд» обратилась в американский суд, потребовав привлечь Барра и Мюллера к уголовной ответственности. Адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье сообщил, что Барр и Мюллер нарушили уголовный кодекс округа Колумбия, опубликовав информацию и выразив мнение относительно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного процесса. По мнению защиты российской компании, этими действиями генпрокурор и спецпрокурор нарушили право «Конкорда» на справедливый суд. Требования о том, чтобы прокуроры представили подробные обвинения по делу о «российском вмешательстве», были частично удовлетворены судом.

Минюст США был вынужден признать факты нарушения спецпрокурором и генпрокурором, но отказалось привлекать их к ответственность. Теперь же суд вновь заинтересовался голословными обвинениями, сделанными Барром в момент, когда Мюллер все еще продолжал расследование.

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Автор: Олег Королев
#российское вмешательство #мюллер

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