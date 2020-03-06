Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

Федеральный суд округа Колумбия постановил проверить изменения, сделанные Минюстом США в сокращенной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего дело о «российском вмешательстве». Об этом пишет ФАН.

Судья Реджи Уолтон обнаружил несоответствия между публичными заявлениями генерального прокурора США Уильяма Барра по докладу Мюллера и обнародованной сокращенной версией доклада. Он постановил проверить изменения на их целесообразность и приемлемость.

В заявлении судьи говорится, что аргументы Барра, что в доклад будут внесены только те изменения, которых требует закон, национальная безопасность или неприкосновенность частной жизни, не могут быть приняты на веру без независимой проверки. Это необходимо сделать также с учетом поведения Барра и его вводящие в заблуждение публичные заявления о выводах, представленных в докладе Мюллера.

Продлившееся более двух с половиной лет расследование Мюллера о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы в 2016 российской компании «Конкорд» провалилось. Работа группы спецпрокурора Мюллера привела к фиаско тех, кто намеревался найти «русский след» любой ценой и найти доказательства «сговора» президента США Дональда Трампа с Москвой.

Выступив с провальным итоговым докладом перед журналистами, Мюллер признал поражение. Он заявил, что подает в отставку, не найдя каких-либо следов «российского вмешательства». Завершившееся полным провалом «расследование» обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 миллионов долларов.

В апреле 2019 года принадлежащая петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину компания «Конкорд» обратилась в американский суд, потребовав привлечь Барра и Мюллера к уголовной ответственности. Адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье сообщил, что Барр и Мюллер нарушили уголовный кодекс округа Колумбия, опубликовав информацию и выразив мнение относительно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного процесса. По мнению защиты российской компании, этими действиями генпрокурор и спецпрокурор нарушили право «Конкорда» на справедливый суд. Требования о том, чтобы прокуроры представили подробные обвинения по делу о «российском вмешательстве», были частично удовлетворены судом.

Минюст США был вынужден признать факты нарушения спецпрокурором и генпрокурором, но отказалось привлекать их к ответственность. Теперь же суд вновь заинтересовался голословными обвинениями, сделанными Барром в момент, когда Мюллер все еще продолжал расследование.