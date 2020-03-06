Шестандцать ввозных случаев заражения новым коронавирусом выявлены в Китае

Компетентные ведомства КНР за прошедшие сутки выявили 16 ввозных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает госкомитет по здравоохранению Китая.

Отмечается, что за четверг было зарегистрировано 16 новых подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, завезенных из-за границы. Один случай выявлен в Шанхае, четыре — в Пекине, 11 — в провинции Ганьсу. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 36.

В среду главное таможенное управление КНР сообщило, что таможенные органы по всей стране обнаружили 6728 въезжающих в Китай человек, которые имеют симптомы COVID-2019. Среди них было выявлено 779 предполагаемых случаев заболевания и 75 случаев, когда тест на нуклеиновую кислоту нового коронавируса показал положительный результат.

Снижение общего числа зараженных по статистике комитета по здравоохранению объясняется тем, что результаты повторных тестов и тщательные клинические исследования могли дать отрицательный результат.