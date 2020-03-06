Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео

Минобороны РФ обнародовало ролик с учений в Ставропольском крае, в котором продемонстрированы стрельбы штурмовиков Су-25СМ3.

На снятых из кабины пилота кадрах видно, как экипаж самолета наносит ракетные удары по условному противнику.

Пресс-служба Южного военного округа сообщает, что стрельбы велись по мишеням, которые имитируют наблюдательные пункты, колонны п пункты управления огнем артиллерии противника.

В ходе учений особое внимание уделялось аэронавигации и уходу штурмовиков из-под удара зенитных ракетных систем условных террористов.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, который предназначен для непосредственной поддержки войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели и уничтожения объектов противника.