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7:08   6 Марта 2020
Россия

Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео

Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео

Минобороны РФ обнародовало ролик с учений в Ставропольском крае, в котором продемонстрированы стрельбы штурмовиков Су-25СМ3.

На снятых из кабины пилота кадрах видно, как экипаж самолета наносит ракетные удары по условному противнику.

Пресс-служба Южного военного округа сообщает, что стрельбы велись по мишеням, которые имитируют наблюдательные пункты, колонны п пункты управления огнем артиллерии противника.

В ходе учений особое внимание уделялось аэронавигации и уходу штурмовиков из-под удара зенитных ракетных систем условных террористов.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, который предназначен для непосредственной поддержки войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели и уничтожения объектов противника.

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Автор: Олег Королев
#военные учения #су-25см3

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