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6:44   6 Марта 2020
Весь мир

Россвязь исключает запуск своих спутников с помощью ракет Маска

Россвязь исключает запуск своих спутников с помощью ракет Маска

Россвязь не видит целесообразности в запуске своих спутников с помощью ракет американской компании SpaceX. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий.

Отвевая на вопрос о том, возможны ли запуски российских спутников на иностранных ракетах, таких как Starlink Илона Маска, глава Россвязи заявил, что такая возможность существует, однако сегодня в ней целесообразности нет. По его словам, у ведомства есть замечательная практика запуска аппаратов «Протонами».

Он отметил, что ракеты Маска относятся к другой категории носителей. По его словам, российские ракеты «Протон», «Союз» и «Ангара» устраивают Россвязь.

«Пользоваться маркетинговыми ходами и изобретениями Маска нам еще время не пришло», - заявил Духовницкий.

РИА Новости отмечает, что на коммерческом рынке средств выведения Маск за счет снижения цены до 61,5 миллиона долларов за пуск ракетами Falcon 9 потеснил российский «Протон», стоимость пуска которыми составляет 65 миллионов долларов.

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Автор: Олег Королев
#spacex #россвязь

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