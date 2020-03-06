Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 6284

Южнокорейские медики зарегистрировали 518 новых случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 в стране. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи.

Ранее сообщалось о 35 жертвах COVID-2019. Сеул поднял уровень эпидемиологической угрозы в стране до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах отложено до 23 марта.

По последним данным KCDC, из числа новых случаев 367 выявлены в городе Тэгу, еще 123 — в провинции Кенсан-Пукто. За сутки скончались семь пациентов. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 42.

Общее число зараженных в Сеуле за день увеличилось до 105, в Тэгу — до 4693 человека, в провинции Кенгидо — 120, в Кенсан-Пукто — 984, в Пусане — 95.

За день выздоровели еще 20 человек, число выписанных из медучреждений составляет 108.