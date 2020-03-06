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 Шестандцать ввозных случаев заражения новым коронавирусом выявлены в Китае

Шестандцать ввозных случаев заражения новым коронавирусом выявлены в Китае
5:36   6 Марта 2020
Весь мир

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 3042

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 3042

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 в материковой части Китая достигло 80 552, сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.

Согласно полученным от 31 провинции данным, в настоящий момент болеют 23 784 человека, в том числе 5737 находятся в тяжелом состоянии. Больницы покинули 53 726 человек, 3042 пациента скончались.

За последние сутки были выявлены 143 новых случая заражения. Всего из больниц медики выписали 1641 вылеченного пациента. Скончались 30 человек (29 из них - центральная провинция Хубэй). Зарегистрированы 102 случая с подозрением на новый коронавирус.

На текущий момент заражены COVID-2019 22 695 человек (20 115 в городе Ухань), из них 5588 человека находятся в тяжелом состоянии.

Китайские власти 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане. Ученые выяснили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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