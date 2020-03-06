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 Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео

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 Асад заявил, что Сирия всегда положительно относилась к курдам

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5:01   6 Марта 2020
Весь мир

Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити для граждан США до максимального

Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити для граждан США до максимального

Госдеп США поднял до максимального уровня «Не ездить» рекомендации относительно поездок на Гаити. Об этом сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что жестокие преступления, в том числе вооруженные грабежи и угон автомобилей являются для островного государства обычным явлением. По данным Госдепа, в стране широко о распространены похищения людей, в том числе — граждан США.

В сообщении также говорится об уличных беспорядках и неспособности гаитянской полиции справиться с ними.

Социально-политический кризис в Гаити продолжается около года. Протесты в сентябре-ноябре минувшего года парализовали экономику государства, из-за чего президенту Гаити пришлось отменить свое выступление в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Протестующие обвиняют президента страны в коррупции, экономических проблемах и росте преступности. Правительство не может провести выборы нового парламента более года.

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Автор: Олег Королев
#сша #гаити

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