Минюст США обвинил банкира Тинькова в подаче ложной налоговой декларации

Американские власти обвинили задержанного в Лондоне российского банкира Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает Минюст США.

Обвинительное заключение в отношении Тинькова состоит из двух пунктов, по каждому из которых ему грозит до трех лет тюрьмы. Также Тинькову грозит «пребывание под наблюдением». Его могут также обязать возместить убытки и выплатить штрафы.

В обвинительном заключении говорится, что Тиньков, который получил гражданство США в 1996 году, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой на территории России. Он владел до октября 2013 года большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По оценке Минюста США, по состоянию на 27 октября 2013 года рыночная стоимость всех акций в его распоряжении превышала миллиард долларов. На следующий день он вышел из американского гражданства.

Согласно положениям законодательства США, вся собственность вышедшего из гражданства человека с состоянием от двух миллионов долларов рассматривается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода. Вся прибыль в год отказа от гражданства подлежит налогообложению.

Первый пункт обвинительного заключения говорит о том, что Тиньков подал неверную налоговую декларацию в 2013 году, где доход за год был указан в размере 205 тысяч долларов, осознавая, что на самом деле он выше. В ней не содержались данные о прибыли и доходе в связи с выходом из гражданства.

Во втором пункте обвинения говорится, что Тиньков указал в своем заявлении о выходе из гражданства указал неверную финансовую информацию. В отчете о налогах за пять лет до выхода из гражданства он сообщал, что его состояние оценивается в 300 тысяч долларов.

На прошлой неделе сообщалось, что американская налоговая служба инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в Лондоне. Предприниматель в понедельник внес залог после выдачи ордера на его задержание. В свою очередь в компании отметили, что он участвует в слушаниях как частное лицо.

TCS Group Holding PLC является онлайн-провайдером розничных финансовых услуг в РФ. В его состав входят организации «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование».