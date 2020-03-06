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4:01   6 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Новый украинский премьер выступил за возобновление подачи пресной воды в Крым

Новый украинский премьер выступил за возобновление подачи пресной воды в Крым

Новый украинский премьер Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в российский Крым.

В эфире телеканала «1+1» он заявил, что в Крыму живут украинцы, которым не нужно перекрывать воду.

«Мы не собираемся не подавать воду в Украину», — заявил он.

При этом Шмыгаль отметил, что вопрос подачи воды в Крым касается «гуманитарной ответственности»

В начале февраля власти Крыма сообщили, что питьевой воды для снабжения Симферополя не хватает из-за отсутствия осадков, ресурса осталось примерно на три месяца. Городская администрация Симферополя предупреждает о переходе на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что сейчас такой необходимости не наблюдается.

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крымского полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Киев полностью прекратил подачу воды.

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Автор: Олег Королев
#украина #крым

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