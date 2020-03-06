Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как живут студенты на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова

Как живут студенты на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова

 Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео

Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео
Путин: Граждане РФ хотят видеть сильное государство, занимающее достойное место в мире

Путин: Граждане РФ хотят видеть сильное государство, занимающее достойное место в мире

 Асад заявил, что Сирия всегда положительно относилась к курдам

Асад заявил, что Сирия всегда положительно относилась к курдам
Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

 Шестандцать ввозных случаев заражения новым коронавирусом выявлены в Китае

Шестандцать ввозных случаев заражения новым коронавирусом выявлены в Китае
Как живут студенты на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова

Как живут студенты на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова

 Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео

Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео
Путин: Граждане РФ хотят видеть сильное государство, занимающее достойное место в мире

Путин: Граждане РФ хотят видеть сильное государство, занимающее достойное место в мире

 Асад заявил, что Сирия всегда положительно относилась к курдам

Асад заявил, что Сирия всегда положительно относилась к курдам
Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

 Шестандцать ввозных случаев заражения новым коронавирусом выявлены в Китае

Шестандцать ввозных случаев заражения новым коронавирусом выявлены в Китае
3:12   6 Марта 2020
Россия

Путин заявил, что новые возможности РФ должны быть закреплены в Конституции

Путин заявил, что новые возможности РФ должны быть закреплены в Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что у России появились не только новые вызовы, но и новые возможности, которые нужно закрепить в Конституции РФ для будущим поколений.

На встрече с главами думских фракций Путин отметил, что часть поправок в Конституцию РФ фиксирует необходимость повышения суверенитета страны, а также закрепляет это в основном законе.

По его словам, у РФ появились не только новые вызовы, но и новые возможности. Путин подчеркнул, что то, что еще вчера нельзя было делать в той же социальной сфере, сегодня правительство может сделать, а следовательно — обязано. В частности, речь идет об индексации пособий и пенсий.

Путин заявил, что выход на новые возможности является общим достижением. По его словам, они должны быть закреплены в Конституции РФ, чтобы исполняться будущими поколениями тех, кто будет заниматься государственным строительством на разных уровнях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #конституция рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...