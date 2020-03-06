Путин заявил, что новые возможности РФ должны быть закреплены в Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что у России появились не только новые вызовы, но и новые возможности, которые нужно закрепить в Конституции РФ для будущим поколений.

На встрече с главами думских фракций Путин отметил, что часть поправок в Конституцию РФ фиксирует необходимость повышения суверенитета страны, а также закрепляет это в основном законе.

По его словам, у РФ появились не только новые вызовы, но и новые возможности. Путин подчеркнул, что то, что еще вчера нельзя было делать в той же социальной сфере, сегодня правительство может сделать, а следовательно — обязано. В частности, речь идет об индексации пособий и пенсий.

Путин заявил, что выход на новые возможности является общим достижением. По его словам, они должны быть закреплены в Конституции РФ, чтобы исполняться будущими поколениями тех, кто будет заниматься государственным строительством на разных уровнях.