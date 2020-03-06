Военные РФ и Турции провели патрулирование в Сирии

Российская военная полиция и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасека, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Контр-адмирал сообщил, что состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту, начинающемуся в городе Камышлы и застраивающему пять населенных пунктов.

Также Журавлев сообщил, что военная полиция РФ патрулировала местность в провинциях Хасека и Алеппо. Кроме того, российская армейская авиация провела воздушное патрулирование по двум маршрутам - из аэропорта Метрас и из аэропорта Камышлы.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция направила дополнительные силы в сирийский Идлиб по согласованию с Россией.