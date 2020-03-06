США ждут, что договоренности Путина и Трампа по Идлибу помогут деэскалации

США надеются, что договоренности российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана по Идлибу помогут в деэскалации ситуации в Сирии. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Представитель госдепартамента сообщил в пятницу, что в Госдепе «ободрены» нынешними сообщениями о турецко-российских договоренностях о прекращении огня в Идлибе.

Во внешнеполитическом ведомстве США выразили надежду, что договоренности помогут деэскалировать «очень опасную ситуацию» и облегчить «ужасный гуманитарный кризис».

Подчеркивается, что Вашингтон ожидает обсуждения этого с Анкарой.

В четверг в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана по поводу обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи ими был принят совместный документ.

Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи, а также договорились о совместном патрулировании стратегически важной трассы М4.