Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как живут студенты на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова

Как живут студенты на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова

 Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео

Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео
Путин: Граждане РФ хотят видеть сильное государство, занимающее достойное место в мире

Путин: Граждане РФ хотят видеть сильное государство, занимающее достойное место в мире

 Асад заявил, что Сирия всегда положительно относилась к курдам

Асад заявил, что Сирия всегда положительно относилась к курдам
Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

 Шестандцать ввозных случаев заражения новым коронавирусом выявлены в Китае

Шестандцать ввозных случаев заражения новым коронавирусом выявлены в Китае
Как живут студенты на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова

Как живут студенты на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова

 Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео

Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео
Путин: Граждане РФ хотят видеть сильное государство, занимающее достойное место в мире

Путин: Граждане РФ хотят видеть сильное государство, занимающее достойное место в мире

 Асад заявил, что Сирия всегда положительно относилась к курдам

Асад заявил, что Сирия всегда положительно относилась к курдам
Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

Федеральный судья округа Колумбия постановил проверить заявления Барра по докладу Мюллера

 Шестандцать ввозных случаев заражения новым коронавирусом выявлены в Китае

Шестандцать ввозных случаев заражения новым коронавирусом выявлены в Китае
1:59   6 Марта 2020
Весь мир

США ждут, что договоренности Путина и Трампа по Идлибу помогут деэскалации

США ждут, что договоренности Путина и Трампа по Идлибу помогут деэскалации

США надеются, что договоренности российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана по Идлибу помогут в деэскалации ситуации в Сирии. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Представитель госдепартамента сообщил в пятницу, что в Госдепе «ободрены» нынешними сообщениями о турецко-российских договоренностях о прекращении огня в Идлибе.

Во внешнеполитическом ведомстве США выразили надежду, что договоренности помогут деэскалировать «очень опасную ситуацию» и облегчить «ужасный гуманитарный кризис».

Подчеркивается, что Вашингтон ожидает обсуждения этого с Анкарой.

В четверг в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана по поводу обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи ими был принят совместный документ.

Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи, а также договорились о совместном патрулировании стратегически важной трассы М4.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #идлиб #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...