Асад заявил, что Турция использует беженцев для шантажа Европы

Турция использует беженцев для шантажа Европы, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» сирийский президент Башар Асад.

Сирийский лидер напомнил, что Турция приступила к поправке второй волны беженцев в Евросоюз в качестве шантажа.

«Турецкий президент Реджеп Эрдоган грозил, что будет направлять беженцев», — отметил Асад.

Анкара после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что более не может сдерживать потоки беженцев и мигрантов. После этого Турция открыла свои границы с Евросоюзом, после чего в Грецию устремились тысячи беженцев. На турецко-греческой границе дежурят сотни полицейских и армейские подразделения. Афины с самого начала миграционного кризиса заявляли, что среди пребывающих из Турции мигрантов почти нет сирийцев.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции.