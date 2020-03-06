Песков сообщил, что Путин не обсуждал роспуск Госдумы с главами фракций

Российский президент Владимир Путин не обсуждал вопрос роспуска Госдумы РФ на встречах с главами фракций и спикером палаты, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, поднимался ли вопрос о роспуске Госдумы в каком-либо формате в ходе встреч с лидерами фракций и спикером нижней палаты парламента, Песков ответил отрицательно.

«Нет, этот вопрос не поднимался», — заявил Песков ТАСС

Ранее в четверг на брифинге, отвечая на вопрос о возможности роспуска ГД, пресс-секретарь президента РФ заявил, что в повестке дня Путина эта тема не значится. При этом он заявил, что все будет зависеть от лидеров думских фракций и вопросы на данную тему нужно задавать им напрямую.

Встреча с главами думских фракций, запланированная на вечер четверга, была проведена из-за плотного графика президента после полуночи в пятницу. Незадолго до нее, он проводил переговоры по Сирии с президентом Турции. Путин сначала встретился с каждым из лидеров фракции по отдельности, а после провел совместную беседу.