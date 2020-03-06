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1:24   6 Марта 2020
Россия

Путин заявил, что ничего важнее происходящего в России нету

Путин заявил, что ничего важнее происходящего в России нету

Нет ничего важнее происходящего в России, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главами фракций ГД.

По его словам, все происходящее в мире имеет важность, однако нет ничего важнее происходящего в самой РФ.

Российский президент в ночь на пятницу в Кремле встретился с главами фракций по поправкам к Конституции РФ. Она проводилась в это время из-за плотного графика Путин и затянувшимися переговорами по Сирии с турецким коллегой после полуночи.

В середине февраля об этой встрече Путина попросил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Тогда он отмечал, что есть просьба собрать четырех лидеров фракций ГД для обсуждения поправок и предложений. Путин пообещал, что встреча состоится.

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Автор: Олег Королев
#путин #конституция рф

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