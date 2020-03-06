Путин призвал ГД направить наблюдателей от партий на голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ должно пройти так, чтобы его результаты не были под сомнением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами думских фракций.

Российский президент отметил, что контроль за проведением голосования будет осуществляться Общественной палатой РФ.

Путин призвал глав думских фракций оказать содействие процессу, в том числе направить на избирательные участки наблюдателей от всех партий.

Глава государства подчеркнул, что все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры и обеспечить те результаты, которые не вызывали бы сомнений.

По словам Путина, основным приоритетом является создание для граждан всех условия для свободного волеизъявления по поправкам в Конституцию РФ.