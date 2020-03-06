Путин заявил, что высокие стандарты в соцсфере должны соблюдаться во всех регионах

Российский президент Владимир Путин уверен, что высокие стандарты в соцсфере должны соблюдаться во всех регионах РФ.

На встрече с главами фракций Госдумы российский лидер отметил, что социальная сфера касается людей абсолютно всех возрастов. По его словам, высокие стандарты должны в ней одинаково соблюдаться во всех муниципалитетах и регионах.

При этом Путин отметил, что этого не так просто добиться, поскольку уровень развития у территорий разный. Он подчеркнул, что к «этому, безусловно, нужно стремиться».

По мнению главы государства, сейчас в стране есть все возможности для реализации социально ориентированной государственной политики, основанной на потребностях граждан, а также повышения качества и уровня жизни.

«Мы все понимаем, насколько значимы сегодня поддержка семьи, ее ценности, всесторонняя защита детей, обеспечение доступного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста - пенсионеров», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что властям реально достичь улучшения, но для этого над целями должны работать на всех уровнях — от муниципального до федерального.