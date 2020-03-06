Путин отметил, что поправки в Конституцию РФ востребованы

Россия с момента принятия Конституции стала совершенно другой, поэтому поправки в основной закон необходимы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций ГД.

По его словам, многие из руководителей фракций в разное время и в разных ситуациях говорили, что Конституция принималась в особых условиях. Путин отметил, что в своем послании также об этом сказал.

«Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна и, конечно, поправки востребованы», — заявил президент РФ.

Путин отметил, что России нужны гарантии недопустимости новых попыток «раскачки» страны

Однако, он отметил, что перезагружать Конституцию не стоит, однако необходимые конструктивные решения по поправкам в конституцию найти все же удалось.

Российский лидер отметил, что авторами поправок в Конституцию должны стать граждане, для чего нужно проводить с населением разъяснительную работу.