Две ракеты упали рядом с посольством США в Ираке

Две ракеты упали в дипломатической «зеленой зоне» столицы Ирака. Об этом сообщает издание AMN.

Отмечается, что удары были совершенны по территории посольства США в центре Багдада. Сработала тревога. О пострадавших информации не поступало.

#BREAKING Two projectiles target Baghdad's Green Zone near the U.S. Embassy. Most likely 107mm Katyusha rockets used.#Iraq pic.twitter.com/qEE2p5Xa9z — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) March 5, 2020

Данный обстрел уже второй по счету на этой неделе. Так, 2 марта несколько ракет упали возле американского посольства в Багдаде. По предварительной версии, снаряды были запущены из восточной части города.

Ранее многие эксперты высказывались о том, что США должны покинуть Ближний Восток. Вашингтон всегда использовал Ближний Восток в качестве разменной монеты в своей внешней политике. Данный регион ими рассматривался как источник ценных ресурсов и платформа для укрепления внешнеполитических позиций, а также как повод развязать очередную войну.