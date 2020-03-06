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 Боевые стрельбы Су-25 в Ставропольском крае попали на видео

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Путин: Граждане РФ хотят видеть сильное государство, занимающее достойное место в мире

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 Асад заявил, что Сирия всегда положительно относилась к курдам

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0:26   6 Марта 2020
Весь мир

Две ракеты упали рядом с посольством США в Ираке

Две ракеты упали рядом с посольством США в Ираке

Две ракеты упали в дипломатической «зеленой зоне» столицы Ирака. Об этом сообщает издание AMN.

Отмечается, что удары были совершенны по территории посольства США в центре Багдада. Сработала тревога. О пострадавших информации не поступало.

Данный обстрел уже второй по счету на этой неделе. Так, 2 марта несколько ракет упали возле американского посольства в Багдаде. По предварительной версии, снаряды были запущены из восточной части города.

Ранее многие эксперты высказывались о том, что США должны покинуть Ближний Восток. Вашингтон всегда использовал Ближний Восток в качестве разменной монеты в своей внешней политике. Данный регион ими рассматривался как источник ценных ресурсов и платформа для укрепления внешнеполитических позиций, а также как повод развязать очередную войну.

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Автор: Олег Королев
#сша #ирак #посольство #ракеты

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