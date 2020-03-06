Путин и Эрдоган договорились выполнять новые и старые соглашения по Идлибу

Прошедшие в Москве шестичасовые переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в сирийском Идлибе заключились подписанием соглашения.

О подробностях достигнутых договоренностей в четверг вечером рассказывает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним, с инициативой провести встречу с российским лидером выступил президент Турции в связи с обострением военного конфликта в северо-западной части Сирии. Эрдоган прилетел в Москву во главе делегации, члены которой присоединились к переговорам, после того, как президенты РФ и Турции пообщались с глазу на глаз.

Первая часть встречи Путина и Эрдогана, когда лидеры общались наедине, продолжалась 2 часа 40 минут, после чего к ним для предметной беседы присоединились члены делегаций.

В начале встречи главы государств обменялись вежливыми фразами, обойдясь, однако, без традиционного обращения «дорогой друг». По словам Эрдогана, он ждал от встречи в Кремле, что найденное решение позволит облегчить напряженную ситуацию в Идлибе. Путин, со своей стороны, выразил намерение не допустить обострение конфликта в сирийском Идлибе, который негативно отражается на российско-турецких отношениях.

Перед началом российско-турецких переговоров на высшем уровне в районе недавних регулярных обстрелов позиций сирийской армии со стороны боевиков и турецкой артиллерии на северо-западе САР отмечалось затишье. Но одновременно с началом переговоров в Кремле стали поступать сообщения об обстрелах боевиками города Серакиб, только накануне вновь отбитого сирийской армией у боевиков, а также об атаках на расположенную в окрестностях Серакиба деревню Дадих. На протяжении всего время переговоров террористы пытались захватить стратегически важный город, позволяющий контролировать трассу Хама – Алеппо.

Также напряженная обстановка сложилась неподалеку от самого города Алеппо, который лишь накануне окончательно перешел под контроль правительственных сил впервые с начала конфликта. Незаконно находящиеся на территории САР подразделения турецкой армии решили на фоне не утихающих боев и обстрелов на Анаданском плато развернуть на западе провинции Алеппо в городе Кафр Насих свой наблюдательный пункт.

Президенты России и Турции в ходе длительных переговоров в Москве все же смогли прийти к соглашению, выступив с тезисом, что для политического урегулирования в сирийском Идлибе необходимо выполнять как новые договоренности, так и те, что были достигнуты ранее.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал достигнутые соглашения, отметив, что стороны еще в начале встречи, в приветственном обращении, сразу обозначили какую проблему они собираются решить – боевые действия в Идлибе. Решение об их прекращении и было достигнуто.

Первым делом стороны договорились, что с 00:01 6 марта 2020 года по существующей линии соприкосновения боевые действия будут прекращены. С 15 марта, согласно достигнутым договоренностям, будет проводится совместное патрулирование по маршруту от населенного пункта Тронбе до Айн аль-Хабра по трассе М4.

Как отметил эксперт, ранее боевики не раз нарушали движение по этой ключевой трассе и совместное патрулирование в первую очередь обеспечит безопасность движения по данному направлению.

«Это чрезвычайно важный пункт, уже в интересах официального Дамаска. Надо понимать, что после сочинского меморандума 2019 года у России и Турции есть хороший опыт совместного патрулирования», — отметил Кошкин.

Также стороны запланировали создание коридора безопасности на 6 километров к югу и к северу от трассы М4, условились согласовать ключевые параметры в течение ближайшей недели.

«Я думаю, эту позицию также совместно согласовали, и на сегодняшний день она определяет в целом дальнейшее движение по данной трассе», — отметил эксперт.

При этом Кошкин добавил, что достигнутое соглашение о приостановке боевых действий позволит сторонам сесть за стол переговоров для дальнейшего определения позиций и их согласования в интересах обеспечения мира в северо-западных районах Сирии.

Напомним, ранее Россия и Турция уже подписывали соглашение по урегулированию в сирийском Идлибе, однако Анкара не выполнила взятых на себя обязательств. При этом Турция пошла наперекор некоторым пунктам сочинского меморандума о взаимопонимании, оказывая помощь и поддержку вооруженным бандформированиям на северо-западе САР, включающих в себя террористов из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ранее называвшейся «Джебхат ан-Нусра*, запрещена в РФ).

Также Турция отказалась обеспечить разграничение вооруженных группировок и отвод крупнокалиберного оружия от линии соприкосновения на безопасное расстояние, а также нарушила и свое обязательство обеспечить безопасное движение по трассам М4 и М5.

Официальная позиция Москвы и экспертов, с которыми побеседовали журналисты ФАН, заключается в том, что эскалация напряженности в сирийском Идлибе была вызвана именно тем, что Турция отказалась выполнять взятые на себя обязательства.