Как живут студенты на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова

В Северной столице подтвердили первый случай коронавируса COVID-19. Предположительно, заражен один из студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени Мечникова — он недавно приехал в Петербург для прохождения стажировки из Италии, где заболевших на сегодняшний день порядка трех тысяч человек.

Итальянец поселился в общежитии на проспекте Просвещения, где проживает 700 студентов и ординаторов медицинского вуза. Все они теперь находятся на карантине и дистанционном обучении. Закрыли здание в ночь на 5 марта. Заболевшего студента уже перевели в бокс инфекционной больницы имени Боткина, однако вуз решил перестраховаться и ввел дополнительно частичный карантин в другом общежитии — на Светлановском проспекте.

Для остальных студентов университет ограничений по занятиям не вводил — лекции и практические занятия продолжаются в очной форме.

Источник, близкий к вузу, рассказал «Политике Сегодня», что для студентов в общежитии организовали горячее питание в пластиковых контейнерах. Однако его качество оставляет желать лучшего.

В общежитии позаботились и о личной гигиене студентов: каждому выдали маленькую пачку влажных салфеток, вату и рулон туалетной бумаги. В общественный душ пока ходить не запрещают.

Тем, кто решил убежать с карантина «пригрозили» розыском. В здания посторонних не пускают. Карантин, по требованию Роспотребнадзора, продлится еще две недели.

Китайские врачи констатируют, что число зараженных коронавирусом в «Поднебесной» на 4 марта достигло 80 270 человек. В мире число заболевших превысило 94 тысячи человек, при этом более трех тысяч скончались от инфекции.