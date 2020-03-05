Оргкомитет ПМЭФ отменил проведение форума в 2019 году из-за коронавируса

Председатель организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Андрей Белоусов заявил, что в текущем году форум было решено не проводить.

По словам Белоусова, данное решение было связано с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию международного значения по причине вспышки коронавируса нового типа и его распространения в странах, которые традиционно принимают активное участие в ПМЭФ.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — передает слова Белоусова его представитель.

Петербургский международный экономический форум должен был проходить 3-6 июня.