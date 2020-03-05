- Сирия возобновит отношения с Турцией, если та перестанет поддерживать террористов

Сирийский президент Башар Асад выразил готовность восстановить отношения с Турцией, при условии, что Анкара перестанет оказывать поддержку террористам в провинции Идлиб.

Слова Башара Асада в четверг вечером приводит Федеральное агентство новостей.

Также президент САР добавил, что на протяжении последних лет сирийские и турецкие силовики провели несколько встреч, на которых обсуждали различные вопросы.

«Наша общая с РФ цель — устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию», — отметил Асад.

По словам сирийского лидера, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перестанет поддерживать террористов, Дамаск будет готов возобновить отношения с Анкарой. В заключение Башар Асад отметил, что нормализации двусторонних сирийско-турецких отношений мешает только столкновение политических интересов, а между народами двух стран вражды нет.

Напомним, Дамаск и Анкара разорвали дипломатические отношения друг с другом в 2012 году.

27 февраля 2020 года отношения между Сирией и Турцией обострились в связи с тем, что группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»*, запрещенная в РФ) атаковала позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб. В ответ сирийская армия нанесла удар по экстремистам, в рядах которых погибли 36 военнослужащих турецкой армии, участвовавших в наступательной операции террористов. Огонь с двух сторон был прекращен по настоянии российской стороны для обеспечения безопасной эвакуации раненых и погибших.

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