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 Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта

Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта
20:45   5 Марта 2020
Весь мир

Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта

Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта

Режим прекращения огня введут с 00:00 6 марта в Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

Кроме того, согласно тексту совместного заявления, 15 марта в Сирии начнется совместное российско-турецкое патрулирование вдоль трассы М-4. Россия и Турция намерены к северу и югу от нее создать коридор безопасности в шесть километров.

5 марта Путин и Эрдоган провели переговоры в Москве, по результатам которых согласовали документ по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #сирия #идлиб #турция #эрдоган

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