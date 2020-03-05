Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта

Режим прекращения огня введут с 00:00 6 марта в Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

Кроме того, согласно тексту совместного заявления, 15 марта в Сирии начнется совместное российско-турецкое патрулирование вдоль трассы М-4. Россия и Турция намерены к северу и югу от нее создать коридор безопасности в шесть километров.

5 марта Путин и Эрдоган провели переговоры в Москве, по результатам которых согласовали документ по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб.