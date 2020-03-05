Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласовали совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии на встрече 5 марта в Москве.

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии, но всегда нам удавалось находить точки соприкосновения, так произошло и в этот раз», — сказал Путин по итогам встречи.

Российский лидер отметил, что при составлении документа стороны исходили из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Путин поблагодарил Эрдогана за визит в Москву, которым глава турецкого государства подтвердил дружественные отношения РФ и Турции. Перед встречей турецкий президент заявил, что российско-турецкие отношения достигли своего пика в торговой и оборонной сферах. Эрдоган выразил желание продвигать и развивать взаимное сотрудничество между странами.