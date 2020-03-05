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20:49   5 Марта 2020
Весь мир

ВОЗ не считает коронавирус пандемией

ВОЗ не считает коронавирус пандемией

Эпидемию коронавируса можно остановить, осуществляя коллективный, скоординированный и всеобъемлющий подход, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

«Борьба со слухами и недостоверной информацией — это исключительно важная часть борьбы с коронавирусом», — заявил он.

По словам Тедроса, вирус распространяется сейчас «в горстке стран». Он напоминал, что в мире сейчас зарегистрировано более 95 тысяч случаев заражения новым типом пневмонии в 33 странах мира. В то же время, в 115 странах нет ни одного заболевшего, в 21 государстве зарегистрировано только по одну случаю болезни.

Ранее США обвинили РФ в том, что она якобы распространяет фейки о коронавирусе. В Госдепартаменте США заявили, что целая группа связанных в РФ аккаунтов якобы ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе, однако подтвердить эту информацию представителям США не удалось. 

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Автор: Алина Бранцевич
#воз #коронавирус

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