Суд США не нашел доказательств «неуважения к суду» со стороны компании Concord

Суд отклонил ходатайство стороны обвинения о привлечении к ответственности за неуважение к суду компании Concord Management, которую бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер голословно обвинил «во вмешательстве» в американские выборы. Решение было принято в четверг, 5 марта, федеральным судьей Дэбни Фридрих, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Основываясь на представленных мне документах, я не считаю, что вы удовлетворили бремя доказательств», — озвучила вердикт федеральный судья.

Суд не нашел признаков неуважения к суду со стороны главы компании, петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Кроме того, судья добавила, что правительство не справилось с бременем предоставления доказательств.

Ранее, суд округа Колумбия в США запретил правительству в деле Concord Management называть Евгения Пригожина «поваром президента».

Вашингтон с 2016 года ищет следы «российского вмешательства» в американские выборы. Расследовавший «дело о вмешательстве» прокурор Роберт Мюллер опубликовал в апреле 2019 года доклад, в котором признал, что подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией не подтвердились. Провальное расследование стоило американским налогоплательщикам более 30 миллионов долларов.