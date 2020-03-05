Самонкин назвал победителей конкурса «Молодые лидеры Рунета» двигателями РФ в IT-сфере

Участники и победители конкурса «Молодые лидеры Рунета» станут двигателем России в IT-сфере, уверен президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин.

Зимой в России прошел конкурс «Молодые лидеры Рунета», целью которого было найти и поддержать молодых специалистов в области информационных технологий. Более 300 человек приняли участие в конкурсе.

«Этот конкурс позволит найти молодых IT-специалистов, которые станут информационным локомотивом и двигателем для страны», — сказал Самонкин в беседе с IReactor.

По мнению собеседника издания, на плечи этих молодых людей ложится ответственная задача — упорно развивать суверенный Рунет, чтобы обезопасить россиян от негативного влияния Запада и сделать Россию независимой в информационном пространстве.

«Необходимо приложить максимум усилий для создания безопасной информационной среды и отечественного программного обеспечения», — сказал Самонкин.

Ранее Самонкин заявил, что РФ успешно справляется с возведением суверенного Рунета. Политолог напомнил, что в нашей стране уже есть уникальная платформа «Яндекс», обеспечивающая экономическую деятельность система «1C», «Антивирус Касперского», платежная система «Мир» и многие другие отечественные продукты, которые позволят России не оглядываться на провокации Запада.