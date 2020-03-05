Две трети россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, при этом 41 процент уверены, что точно поучаствуют в мероприятии. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Больше половины опрошенных россиян собираюсь проголосовать за предлагаемые изменения в Конституцию (55 процентов). Самыми поддерживаемыми среди опрошенных россиян стали поправки об обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97 процентов), обеспечение государством социальной поддержки детям (96 процентов), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95 процентов) и ежегодная индексация пенсии (94 процента).