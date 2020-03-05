Starbucks отказался от персональных кружек из-за коронавируса

Сеть кофеен Starbucks в США и Канаде временно ввела запрет на использование посетителями персональных кружек, говорится на сайте компании.

Заведения разрешили посетителям приходить со своими кружками, чтобы предотвратить распространение болезни. Кофейня с 1985 года предоставляет клиентам скидки при использовании собственных кружек в Северной Америке. Такую меру ввели, чтобы сократить использование одноразовой посуды.

По данным на 5 марта больше 95 тысяч человек заразились новым типом пневмонии по всему миру, больше 3,2 тысячи человек скончались. Около 53 тысяч человек полностью выздоровели.