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18:15   5 Марта 2020
Россия

Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг с 7 марта

Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг с 7 марта

«Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение с Гонконгом с 7 марта. Пассажиры с билетами, купленными не позднее 5 марта, могут их сдать или изменить дату вылета без дополнительной платы, сообщается на сайте перевозчика.

5 марта генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказал, что из-за коронавируса компания терпит значительные убытки. Он добавил, что прекращение авиасообщения с Китаем не защищает россиян от нового типа пневмонии, поскольку туристы могут прилететь в Россию и через другие страны.

В четверг власти Гонконга объявили о четырех новых случаях заражения коронавирусом, общее число заразившихся достигло 105.

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Автор: Алина Бранцевич
#аэрофлот #гонконг #коронавирус

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