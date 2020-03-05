Авиакомпания Flybe объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская региональная авиакомпания Flybe объявила себя банкротом из-за влияния коронавируса на продажи, говорится в сообщении основного акционера авиаперевозчика - Virgin Atlantic.

«К сожалению, несмотря на усилия всех вовлеченных сторон поддержать авиакомпанию <...> консорциум больше не может брать на себя обязательство продолжать финансовую поддержку», — отмечается в заявлении Virgin.

Сообщается, что в компании работали более двух тысяч человек, которым теперь необходимо искать новую работу.

11 февраля замглавы министерства транспорта Александр Юрчик заявил, что российским авиакомпаниям хотят выделить 1,6 миллиарда рублей за убытки из-за коронавируса. По его словам, сумма взята из расчетов, проведенных вместе с перевозчиками. По мнению Минтранса, убытки стоит учитывать и из-за простоя самолетов по причине резкого прекращения рейсов. В Минфине это убытками не считают.