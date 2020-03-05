Кедми сравнил мощь российской и американской армий

В современном мире ни одна держава не может конкурировать с США в количественном соотношении боевой техники и вооружения. Однако, как это уже не раз бывало, численный перевес не является гарантией успеха в случае начала боевых действий. На первый план выходят военный опыт, тактико-технические характеристики вооружения и умение грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами.

С последним у американцев, по мнению военного эксперта Якова Кедми, наблюдаются серьезные проблемы. В текущем году Вашингтон выделил на обороноспособность страны 738 млрд долларов. Для сравнения у России этот показатель составляет всего 65 млрд долларов. Однако столь внушительная разница в расходах на разработку, производство и модернизацию вооружения и военной техники все равно не выводит Соединенные Штаты вперед по наиболее актуальным направлениям.

Так, в плане создания стратегического оружия США приходится догонять Россию. То же самое касается и гиперзвука. На отставание Пентагона в этих вопросах обращают внимание не только многочисленные американские эксперты, но и военачальники, которые признают, что сегодня у Вашингтона нет возможности обеспечить защиту собственных территорий от возможного ядерного удара со стороны РФ. Более того, отсутствуют у Соединенных Штатов и технические ресурсы для создания эффективной системы обороны против российского ядерного стратегического удара.

«Как справедливо подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Россия сегодня опережает США. А Соединенные Штаты должны догнать Россию в этом отношении, ускоренно пытаясь создать какие-то средства, которые снизят эту угрозу», – заявил Кедми.

Помимо сухопутных войск, активное перевооружение ведется в ВМФ РФ. На увеличение боевых возможностей российского флота на днях пожаловался главком ВМС Украины Игорь Воронченко.