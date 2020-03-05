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17:46   5 Марта 2020
Россия

Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» собрал участников со всей страны

Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» собрал участников со всей страны

Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля. Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» направлен на выявление перспективных лидеров для законотворческой деятельности. 

Руководитель конкурса Алексей Комиссаров рассказал, что на участие в конкурсе поступило уже больше 20 тысяч заявок.

«До окончания заявочной кампании конкурса еще полторы недели, но уже сейчас ясно, что в нем участвуют люди действительно из всех уголков нашей страны. Мы получили заявки из всех восьми федеральных округов и из каждого субъекта России», — пояснил он.

Больше всего заявок на участие в конкурсе подали жители Москвы (17,9 процента), Санкт-Петербурга (5,8 процента), Московской области (5,7 процента), Свердловской области (5,3 процента) и Республики Башкортостан (3,7 процента).

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 16 марта включительно. После завершения регистрации, информация об участнике появляется на сайте и его можно поддержать. Более подробную информацию можно найти на сайте конкурса.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #конкурс

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