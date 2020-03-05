Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» собрал участников со всей страны

Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля. Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» направлен на выявление перспективных лидеров для законотворческой деятельности.

Руководитель конкурса Алексей Комиссаров рассказал, что на участие в конкурсе поступило уже больше 20 тысяч заявок.

«До окончания заявочной кампании конкурса еще полторы недели, но уже сейчас ясно, что в нем участвуют люди действительно из всех уголков нашей страны. Мы получили заявки из всех восьми федеральных округов и из каждого субъекта России», — пояснил он.

Больше всего заявок на участие в конкурсе подали жители Москвы (17,9 процента), Санкт-Петербурга (5,8 процента), Московской области (5,7 процента), Свердловской области (5,3 процента) и Республики Башкортостан (3,7 процента).

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 16 марта включительно. После завершения регистрации, информация об участнике появляется на сайте и его можно поддержать. Более подробную информацию можно найти на сайте конкурса.