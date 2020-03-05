Сильных женщин в «Патриоте» поздравил хор ВМФ и «таинственный посланник» с хвостом

В преддверии Международного женского дня в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялось необычное праздничное мероприятие. В антураже букетов и розовых надувных шариков звучали истории о нелегкой женской доле. Жизненным опытом делились профессиональный боксер Татьяна Дваждова, кинолог Балтийской таможни Мария Смирнова и начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Татьяна Суслова.

«Я проводила бои под мужским именем, — рассказала спортсменка Дваждова. – Меня звали Владимир Ермолаев, я выступала по чужим документам и выигрывала. Все это делалось потому, что женщинам сейчас запрещено выступать в спорте против мужчин».

В России девушке сойтись на одном ринге с мужчиной практически невозможно, однако Дваждова пускалась на уловки при регистрации на соревнования сильного пола. Устойчивое выражение стремилась пошатнуть кулаками в честных поединках. И у «Владимира Ермолаева» получалось. Из пяти боев с мужчинами под чужим именем девушка выиграла три. Параллельно увлекалась экстремальным хобби — билась «стенка на стенку» в договорных фанатских спаррингах.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Татьяна Суслова не боксировала в ринге. Ее закалила служба в правоохранительных органах, где традиционное большинство составляют мужчины. Собственный характер оценивает скромно. Не считает себя сильной и твердой женщиной.

«Служба придала мне крепости духа, с этим я столкнулась еще в юном возрасте. Училась я хорошо, но немного подводила моя физическая подготовка, а она очень важна при поступлении в эту сферу. Но я все же преодолела себя, год тренировалась и в итоге поступила на следственный факультет», — поделилась Суслова своим рассказом.

Нашлась история о твердости женского характера и у мастера спорта международного класса по мини-футболу и по большому футболу, чемпионки Европы в составе молодежной сборной Марии Филисовой. Она начала «бегать за мячом» с шести лет, когда мама отдала ее вместе с сестрой в спортивную секцию.

«Мы начали заниматься вместе, но в 13 лет сестра решила, что ей это неинтересно. А я до сих пор играю, действующий спортсмен и тренер. <…> Восьмое марта для меня не только женский день, но и день рождения. Для меня главное, чтобы мои родственники были рядом, я всегда отмечаю его в кругу семьи», — поделилась Филисова.

Почувствовала свое призвание в детском возрасте и замначальника кинологического отдела Балтийской таможни Мария Смирнова. Будущий кинолог мечтала о собаке, но скромные условия коммунальной квартиры не позволяли ее семье завести хвостатого друга. Спустя годы мечта Марии исполнилась. В пресс-центр Медиагруппы «Патриот» она пришла со своим боевым товарищем по кличке Алгур Таинственный Посланник. Пес смирно сидел у ног хозяйки всю встречу, отвлекаясь только на кусочки сыра и тостов, которыми его угощали участники.

В России немало людей, которые выступают против сильных и целеустремленных женщин. Боксер Татьяна Дваждова рассказала об участниках движения «Мужское государство». Их сообщество можно найти в соцсети «ВКонтакте», в нем состоят 160 тысяч человек (по состоянию на март 2020 года). Активисты движения, по словам спортсменки, в открытую призывают совершать насилие над некоторыми женщинами и выступают за абсолютный патриархат в России.

Не смотря на серьезную тему, встреча завершилась мажорным аккордом из звучных голосов коллектива «Миг» петербургского военно-морского института ВМФ. Моряки пожелали девушкам любить простых романтиков строчкой из песни группы «Браво». И счастья бессмертным хитом ансамбля «Цветы». Скучавший Алгур Таинственный Посланник заинтересовался ароматом подарочных букетов из тюльпанов и роз в руках представительниц прекрасного пола.