Исследование: Количество протестов в России снизилось

Число протестов в социально-трудовой сфере в России значительно снизилось. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра социально-трудовых прав. По мнению кандидата политических наук Павла Фельдмана, такого показателя удалось достичь за счет правильной политики властей. Слова политолога передает интернет-издание «ПолитЭксперт» в четверг, 5 марта.

Эксперт напомнил, что существуют два способа предотвращения массовых беспорядков. Первый заключается в совершенствовании демократических процедур. В таком случае все социальные группы получают возможность иметь представление в органах законодательной власти. Второй метод — силовой, отметил политолог.

Фельдман уточнил, что применение силы касается только тех случаев, когда провокаторы используют недовольство народа и доводят его до радикальной формы. Он привел в пример летние протесты 2019 года в Москве. В тот момент власти поступили четко и последовательно, дав возможность согласовать акции и провести их без проблем.