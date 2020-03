Тотальный вброс оппозиции об эпидемии коронавируса «подхватил» «Альянс врачей»

Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сеет панику о якобы эпидемии коронавируса в России. По ее словам, действующая власть скрывает реальное количество заболевших и счет вместо четырех человек идет на десятки, а то и сотни.

О вспышке коронавируса стало известно в конце 2019 года. На сегодняшний день число заразившихся во всем мире превысило 90 тысяч человек. По информации гонконгской газеты South China Morning Post, которая использует данные Национальной комиссии здравоохранения Китая и ВОЗ, в России заражено семь человек. Васильева же считает, что это число гораздо выше.

«Я убеждена, что на самом деле в Российской Федерации огромное количество заболевших коронавирусом. Просто мы с вами об этом не знаем, потому что власти нашей страны примитивно не хотят делиться этой статистикой, им это невыгодно. Потому что никаких ресурсов в нашей стране не хватит, чтобы выявить коронавирус», — заявила Васильева на стриме на YouTube-канале «Альянса врачей».

«В крови коронавирус не плавает»

В эфире глава профсоюза в открытую манипулирует данными из СМИ и научных статей о коронавирусе. Она приводит данные из публикации «First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States» зарубежного издания The New England Journal of Medicine. Васильева решила разобраться, каким образом может быть диагностирован коронавирус. Из указанной статьи она запомнила только подходящую для ее доказательства часть о «несостоятельности» российской медицины.

«Совершенно четко написано, я нашла специально публикацию, первый случай коронавируса в США. И там в результатах диагностики, давайте посмотрим, какой же материал там исследуется. Это носоглоточные и ротоглоточные мазки, они были позитивными. В научных статьях везде указано, что в крови коронавирус не плавает», — отметила Васильева.

Однако, глава «Альянса» забыла указать, что мазки были взяты на четвертый день заболевания. Далее она сообщает, что анализ крови показал отрицательный результат на наличие коронавируса, при этом снова не указывает время забора – на седьмой день с начала болезни. Как и умалчивает о том, что мазки носо- и ротоглотки на 11 и 12 дни показали тенденцию к снижению заболевания.

А, может, и плавает

Васильева также приводит слова заместителя гендиректора центра «Вектор» Елены Гавриловой. Специалист рассказала, что коронавирус можно диагностировать при помощи комплексных мер по забору крови и мазков и носо- и ротоглотки.

Имеющая медицинское образование Васильева, очевидно, о таких довольно стандартных процедурах не знает и указывает лишь на то, что кровь не годится для выявления коронавируса.

«Елена Гаврилова, она упоминает, что клиническим материалом, являются не только респираторные мазки, но и кровь. То есть она опять указывает на кровь, хотя мы только что увидели, что в крови выявить коронавирус можно только в очень тяжелых случаях», — заявила Васильева.

Данное заявление она сделала с упором на зарубежную статью, хотя, разбирая ее, говорила, что через кровь установить факт заражения невозможно в принципе.

Сам себе доктор

Глава профсоюза рассказала, что недавно была в аэропорту Санкт-Петербурга, по возвращении из которого почувствовала недомогание. Обращаться к врачам она не захотела и вылечилась в домашних условиях.

«Я недавно очень сильно болела, думала, что у меня коронавирус, звонила на горячую линию, мне сказали обратиться в поликлинику по месту жительства. Там сказали «приходите, мы вас посмотрим», я решила не приходить и лечиться самой, и слава богу выздоровела, потому что поняла, что это дело такое не быстрое», — рассказала Васильева.

Казалось бы, призывающая к осторожности и внимательности во время распространения коронавируса Васильева сама не выполняет банальных правил безопасности. В аэропорту, где временно находятся иностранные граждане, в крови которых может находиться ген коронавируса, глава профсоюза могла подцепить болезнь, однако предпочла поставить под угрозу как свою жизнь, так и жизни близких.

Превентивные меры

Васильева заявила, что реальное количество зараженных коронавирусом в России скрывается специально, и на самом деле заболевших «огромное количество».

По официальным данным, в РФ сегодня зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом. Заболевших сразу же помещали в карантин, ограждая от общения с людьми, тем самым снижая риск распространения вируса. Как отмечал директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев, остановить проникновение болезни в страну было невозможно, однако государство предприняло все меры, чтобы снизить риски.

Кроме того, еще 5 февраля началась разработка вакцины от коронавируса, о чем сообщал Роспотребнадзор. Аналогичные исследования ведутся и в других государствах. Несмотря на то, что в России ситуация с коронавирусом остается спокойной, ведомство рекомендовало гражданам все же отказаться от зарубежных поездок и внимательнее следить за здоровьем. Обращаться к врачам посоветовали, если в течение 14 дней после поездки проявились симптомы простуды.

Провокации как смысл жизни

Вся деятельность главы «Альянса врачей» направлена на пустые провокации. В каждом случае Васильева использует незнание и неосведомленность граждан. Например, в декабре 2019 года она рассказывала об принудительном увольнении врачей из Городской клинической больницы №1 города Москва. Тех, кто не хотел подчиняться, по словам Васильевой, собирались «давить» силами Росгвардии. В ситуацию пришлось вмешаться главе московского Минздрава Анатолию Хрипуну, который объяснил, что из 62 врачей 16 получили работу в других подразделениях больницы, а остальным предложили места в других учреждениях.

Также Васильева воспользовалась матерями из района Тропарево-Никулино в Москве, где была закрыта одна из детских поликлиник. Глава профсоюза вынудила местных жительниц поставить ультиматум властям и штурмовать здание бывшей больницы, если ее не вернут в эксплуатацию.