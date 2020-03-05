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 Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта

Режим прекращения огня в Идлибе введут 6 марта
17:08   5 Марта 2020
Весь мир

Террористы обстреляли Серакиб во время переговоров Путина и Эрдогана

Террористы обстреляли Серакиб во время переговоров Путина и Эрдогана

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по сирийскому Серакибу, как только начались переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил военный журналист Евгений Поддубный.

«Судя по всему, бьют из 120-мм миномета», — написал Поддубный в своем Telegram-канале. 

5 марта проходят переговоры лидеров РФ и Турции в Москве в формате «один на один», на повестке дня — ситуация в сирийской провинции Идлиб. Несмотря на эмбарго ООН, турция продолжает направлять в Сирию боевиков и тяжелое оружие, чем только раскачивает напряженную обстановку в регионе.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #сирия #идлиб #эрдоган

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