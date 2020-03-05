Террористы обстреляли Серакиб во время переговоров Путина и Эрдогана

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по сирийскому Серакибу, как только начались переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил военный журналист Евгений Поддубный.

«Судя по всему, бьют из 120-мм миномета», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

Евгений Поддубный: Как только стартовала встреча Путина и Эрдогана боевики открыли огонь по Серакибу. Нас приветствуют) pic.twitter.com/qnVQTWAJYL — Юлия Витязева (@Vityzeva) March 5, 2020

5 марта проходят переговоры лидеров РФ и Турции в Москве в формате «один на один», на повестке дня — ситуация в сирийской провинции Идлиб. Несмотря на эмбарго ООН, турция продолжает направлять в Сирию боевиков и тяжелое оружие, чем только раскачивает напряженную обстановку в регионе.