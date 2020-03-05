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16:45   5 Марта 2020
Весь мир

Круизный лайнер встал в Калифорнии из-за подозрений о коронавирусе

Круизный лайнер встал в Калифорнии из-за подозрений о коронавирусе

Круизный лайнер Grand Princess встал у берегов штата Калифорния из-за подозрений на то, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом, сообщают американские СМИ.

5 марта стало известно о смерти 71-летнего мужчины, который в период с 11 по 21 февраля находился на этом лайнере, после судно отправилось в Гавайи. В гавайский круиз отправились 62 пассажира из тех, кто совершал поездку со скончавшимся мужчиной. 

Американские специалисты осмотрят всех пассажиров и членов экипажа судна, наборы для взятия анализов береговая охрана доставит по воздуху. Сообщается, что на борту лайнера находится около 2,5 тысяч человек.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #лайнер #калифорния #коронавирус

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