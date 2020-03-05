Эрдоган поддерживает антироссийский настрой в Турции, чтобы сыскать одобрение народа

Турецкие СМИ устраивают антироссийскую истерию перед переговорами лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Такое мнение высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей в четверг, 5 марта.

По мнению политолога, Турция преследует несколько целей. В частности, Анкара пытается оказать давление на российскую сторону перед переговорами Путина и Эрдогана.

«Надо сказать, что подобного рода шантаж неуместен, и, очевидно, не может достигнуть никаких целей, поскольку позиция России здесь стопроцентно законна и выигрышная», — подчеркнул эксперт.

Шаповалов также считает, что помимо внешнеполитических целей Эрдоган преследует и внутриполитическую — турецкий лидер хочет продемонстрировать народу свою силу и волевые качества.

Однако политолог отметил, что такая стратегия вряд ли увенчается успехом, поскольку Турция неправомерными действиями в отношении работников СМИ и угрозами в адрес российских дипломатов лишь ослабляет свою позицию на переговорах.

Вероятно, Турция не получит поддержки даже со стороны европейских стран, несмотря на их антироссийское настроение. А все потому что Анкара открыла границу для сирийских беженцев, удерживаемых в Турции по соглашению с Евросоюзом. В результате несколько десятков тысяч людей пытаются прорвать турецко-греческую границу в районе села Кастаниес.