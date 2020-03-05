Атака США на банковскую платежную систему РФ обернулась для Запада серьезными потерями

В 2014 году США и Евросоюз ввели против РФ экономические санкции. Расчет Запада был прост – ограничительные меры должны были нанести Москве такой ущерб, что она не смогла бы оказывать никакого сопротивления и пошла на значительные уступки. Данная тактика себя не оправдала, за прошедшие годы Россия не только не сдалась на милость «победителя», но и сумела самостоятельно развить многие отрасли.

В Вашингтоне, видя, что предпринятые меры результата не приносят, решили пойти на весьма отчаянный шаг. США пригрозили России «отключением от системы SWIFT». Несмотря на то, что реализовать этот план не удалось из-за отказа самой международной платежной системы участвовать в нем, определенные махинации с картами Visa и MasterCard все же имели место.

Российские власти отнеслись к такому выпаду Соединенных Штатов со всей серьезностью. И потому за довольно короткий срок была создана национальная платежная система с использованием карт и Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), что позволило укрепить финансовую безопасность.

Таким образом, атака США на банковскую платежную систему РФ обернулась для них серьезными потерями. Дело в том, что американские финансовые институты в результате деструктивных действий Вашингтона лишились некоторой доли российского рынка, который, в свою очередь, больше не является предметом последующих санкций Соединенных Штатов против России.

Пример РФ должен отрезвить американцев. Вашингтон должен понимать, что, вводя против каких-либо стран подобные санкции, он вынуждает их обращаться к альтернативным вариантам расчетов. И как только такой способ подтверждает свою эффективность, то не только ослабляет действие ограничительных мер США, но и наносит сокрушительный удар по гегемонии североамериканского государства.

В октябре минувшего года стало известно, что к российскому аналогу SWIFT присоединились восемь иностранных банков. На тот момент активными пользователями системы уже были три финансовых организации, остальные находились на стадии подключения.