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16:13   5 Марта 2020
Россия

Линдер назвал сообщения о «минировании» частью гибридной войны против России

Линдер назвал сообщения о «минировании» частью гибридной войны против России

Спрятаться от анонимных сообщений о минировании самолетов невозможно, это элементы гибридной войны против РФ. Такое заявление сделал президент Международной контртерристической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с телеканалом «360»

Линдер напомнил, что сегодня идет подготовка к Олимпийским играм, а параллельно — разбирательство по подделке в документах Международного олимпийского комитета, по которому отменили результаты российских спортсменов. 

«Выявлено, что произошла откровенная провокация и откровенный подлог. И гибридная война развернулась обратно», — заявил эксперт.

Собеседник телеканала заявил, что нагнетание истерии  — это обычная форма ведения операций в ходе гибридной войны. При этом он подчеркнул, что авиационный терроризм — это очень серьезная вещь, на которую государство не может не реагировать. Линдер призвал тщательно проверять каждое такое сообщение.

Линдер назвал сообщения о «минировании» частью гибридной войны против России

«Никто не знает, где сообщение фейковое, а где оно превращается в не фейковое», — отметил эксперт.

По словам Линдера, правоохранительные органы очень жестко относятся к авторам подобных сообщений. Злоумышленникам не дают никаких надежд на помилование или смягчение приговора. 

Ранее анонимный хулиган сообщил экстренным службам Москвы, что на борту самолета, который утром в четверг вылетел из столицы в Омск, находится взрывное устройство. В этот же день другой самолет, направлявшийся из Петербурга в Крым, совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону по аналогичной причине «минирования». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #терроризм #политика #общество #минирование

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