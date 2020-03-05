«Яндекс» и «Антивирус Касперского» защитят россиян от провокаций США

Россия активно разрабатывает отечественные интернет-продукты. Несмотря на то, что РФ еще далеко не на пике своего цифрового развития, она показала Западу, что может достойно выступать на информационном поле, считает политолог Юрий Самонкин.

Эксперт рассказал, что объем экономики Рунета в прошлом году составил 4,7 триллиона рублей, что на 20 процентов больше, чем в 2018 году. Число покупок через Интернет в стране растет невиданными темпами, равно как и цифровизация банковской системы.

«И благодаря активному внедрению как "цифры", так и Интернета наша страна во многих аспектах вырывается вперед — этот процесс уже невозможно остановить. РФ активно встраивается в глобальные процессы нового экономического уклада», — рассказал Самонкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Вместе с тем, глобальный контроль над Интернетом все еще находится в руках Запада. США может в любой момент воспользоваться этим козырем, чтобы надавить на РФ.

«Именно поэтому необходимо приложить максимум усилий для создания безопасной информационной среды, на которую окажут минимальное воздействие негативные действия Запада», — пояснил эксперт.

Выстраивание суверенного Рунета – сложная задача, но РФ частично с ней уже справилась. У нас есть уникальная платформа «Яндекс», на которой работает не только современная поисковая система, но и десятки других сервисов. Есть обеспечивающая экономическую деятельность система «1C», «Антивирус Касперского», платежная система «Мир» и многие другие продукты, которые позволят России не оглядываться на провокации Запада.