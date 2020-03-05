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15:41   5 Марта 2020
Россия

Минтруд предложил убрать лишнее звено при оплате отпусков и больничных

Минтруд предложил убрать лишнее звено при оплате отпусков и больничных

Разработанный министерством труда и социальной защиты законопроект о выплатах по отпускам и больничным изменит действующую в настоящее время систему, не создавая лишней нагрузки на бюджет.

Об этом в четверг в беседе с телеканалом «360» рассказала член комитета Света Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

По ее словам, законопроект просто укорачивает действующую сейчас систему, когда Фонд социального страхования переводит выплаты по больничным листам, отпускные или декретные работодателю, чтобы тот уже выплатил эти средства сотрудникам.

«Законопроект изменяет саму систему оплаты. Случаи касаются оплаты листка нетрудоспособности, в том числе пособия по беременности и родам, отпуска сверх установленных Трудовым кодексом дней. И — важный момент — в тех случаях, когда необходимо компенсировать погребение», — добавила сенатор.

Минтруд предложил убрать лишнее звено при оплате отпусков и больничных

При этом Кусайко добавила, что инициатива Минтруда гарантирует гражданам получение всех положенных им выплат, способствуя при этом реализации национального проекта «Цифровая экономика». То есть качество и уровень обслуживания граждан возрастут, благодаря данному законопроекту.

«Есть возможность сразу переводить документ в Фонд социального страхования. То есть не работодатель будет это делать, а ФСС — фиксировать случаи, когда необходима страховая выплата, и оплачивать», — заключила сенатор.

Также одобрительно об идее переложить на ФСС обязательства по страховым выплатам для работников предприятий отозвался сенатор Валерий Рязанский – сопредседатель комитета Совета Федерации по социальной политике. Он назвал данную инициативу «надежной моделью».

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Автор: Александр Люблинский
#россия #законопроект #общество #минтруд #больничный #фсс #декретные выплаты

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