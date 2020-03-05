Тему женской груди раскрыли для Эрмитажа
Благодаря тому, что женщины рожают и вскармливают детей, человечество продолжает жить. Такой очевидной мыслью петербургская фем-активистка Александра Черноусова задала тон дискуссии круглого стола на тему: «Кормление грудью в публичных местах: норма или девиантность?». Корреспондент «Политики Сегодня» посетил встречу и выяснил, с какими проблемами сталкиваются кормящие матери вне дома.
Прецедент возник 18 февраля в Эрмитаже. Женщину застали за кормлением ребенка грудью. Сотрудницы музея призвали ее покинуть зал. Посетительница Эрмитажа подробно рассказала об их реакции в Instagram. Совет от старшего поколения, по утверждению молодой мамы, был категоричным:
«С этим надо дома сидеть»
Вчера мы с подругой и нашими малышами пошли в Эрмитаж @hermitage_museum Доброжелательная женщина в гардеробе, иностранные туристы, которые улыбались детям — ничто не предвещало. ⠀ В какой-то момент малыши начали суетиться, мы стали искать укромное место, чтобы покормить. В зале временной экспозиции нашелся уютный уголок, пара скамеек в приглушенном свете — ура, здесь мы не помешаем другим посетителям, нас даже не видно. Мы повернулись к залу спиной, чтобы наверняка. ⠀ Вдруг подошла наблюдательница, сообщив, что мы выбрали неподходящее место для грудного вскармливания. Мы извинились, попросили закончить, чтобы не отрывать детей и не провоцировать истерику. Но через несколько минут смотрительница пришла со вторым работником, неподалеку стояли ещё несколько наблюдательниц — собрался целый консилиум. ⠀ Мы стали спешно собираться, и я рискнула обратиться к сотрудникам с вопросом - где покормить ребенка в следующий раз? На что одна из женщин бодро ответила: «а куда вы пришли с ЭТИМ?» - она развела руками, указывая на детей - «С ЭТИМ НАДО ДОМА СИДЕТЬ» «А ещё коронавирус, что вы их на себе таскаете? Зон для кормления в Эрмитаже нет, хотите есть - идите в кафе!» - добавила другая. Двое смотрительниц были в медицинских масках - надеюсь они не переносчики инфекций? Почему сотрудники музея общаются со мной так, будто я пришла не с ребенком, а с проказой? ⠀ Хорошо, что нас было двое и получилось с юмором отнестись к ситуации, хотя настрой на просмотр тут же исчез, мы покинули музей. Гораздо хуже быть в такой ситуации одной. Когда молодую мать выталкивают из культурных мест за кормление грудью, пытаются устыдить и оставить дома - это ли не фактор послеродовой депрессии? ⠀ Если ребенок плачет, потому что хочет мамину грудь — поесть, попить или просто успокоиться — его ничто не утешит, кроме прикладывания. Это же так естественно и просто, why not? ⠀ Знаю, что похожая ситуация недавно была в Третьяковской галерее, итог — @tretyakov_gallery оборудует мужские туалеты пеленальными столиками, а в залах появятся специальные таблички, указывающие на зоны, где можно кормить детей. Может Эрмитажу тоже не помешает?
Девушка не смогла посетить тематический круглый стол, рассуждать об этике кормления грудью в общественных местах взялись продюсер, казак, психоаналитик, журналист и феминистка.
«Я кормила грудью и ходила с ней по музеям, вела довольно социальную жизнь, потому что, родив ребенка, я осталась человеком», — встала на сторону любительницы искусства Черноусова.
По словам Александры, в ее жизни произошла похожая история. Феминистка покормила дочь грудью в Эрмитаже, в зале Итальянского возрождения, на фоне кормящей Иисуса девы Марии. Сотрудница усмотрела принципиальную разницу между библейским сюжетом и насущной проблемой голодного малыша. Заявила, что полуобнаженная грудь Александры может «смутить интуристов».
«Я сделала вывод, что большинство людей, которые делают замечания кормящим женщинам, особенно в музеях, они на самом деле имеют собственные проблемы — закомплексованность, страх, зашоренность, недостаток информации. Мне жаль, что у женщин нет достаточной солидарности. Менять отношение нужно однозначно», — не готова мириться с консервативными порядками Черноусова.
Психоаналитик Дмитрий Ольшанский не увидел в историях женщин проблемы. По мнению специалиста, каждый волен делать то, что хочет, если это не противоречит закону, но с другой стороны — существуют нормы поведения в общественных местах. Норму демонстрации женской груди предлагает определить руководству музея.
«Этот вопрос решается уставом Эрмитажа. <...> Как Эрмитаж решит, так мы у будем делать, если приходим в гости на встречу с искусством», — считает Дмитрий Ольшанский.
История «выеденного яйца не стоит», солидарен с коллегой заместитель главного редактора интернет журнала «Мозгократия» Игорь Алексеев. Он не исключил, что героиня сама предала гласности музейную историю в погоне за ажиотажем.
«Это действительно протест или желание хайпануть? В последняя время такая тенденция "я должен сделать что-то такое, чтобы меня все увидели". Это какое-то стремление быть немножко не такими как все. Желание выделиться», — предположил журналист.
Атаману Петербургского городского казачьего общества Андрею Полякову вспомнились советские аэропорты, в которых работали комнаты матери и ребенка и где женщины кормили и пеленали детей. В СССР, по словам гостя, никто не делал из кормления грудью проблемы. России следует возродить советскую практику, убежден атаман.
«Везде надо организовать комнаты матери и ребенка. Это однозначно. В аэропортах, на вокзалах, в театрах, на каких-то станциях метро. У нас отсутствует культ матери. Женщина с ребенком должна иметь дополнительные права везде. Быть матерью — почетно», — подчеркнул Андрей Поляков.
Исполнительный директор Итальянской школы кино и телевидения в Санкт-Петербурге «CINEMAESTRO» Филипп Фиссен, подытоживая дискуссию, выразил мнение, что кормить грудью нужно вдали от посторонних глаз. Иначе общество может расценить такой поступок как публичное обнажение.
«Какая-то приватность должна сохраняться. Это отношение между материю и ребенком, в него не включаются прохожие или случайно оказавшиеся свидетели», — резюмировал Фиссен.