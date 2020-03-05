Тему женской груди раскрыли для Эрмитажа

Благодаря тому, что женщины рожают и вскармливают детей, человечество продолжает жить. Такой очевидной мыслью петербургская фем-активистка Александра Черноусова задала тон дискуссии круглого стола на тему: «Кормление грудью в публичных местах: норма или девиантность?». Корреспондент «Политики Сегодня» посетил встречу и выяснил, с какими проблемами сталкиваются кормящие матери вне дома.

Прецедент возник 18 февраля в Эрмитаже. Женщину застали за кормлением ребенка грудью. Сотрудницы музея призвали ее покинуть зал. Посетительница Эрмитажа подробно рассказала об их реакции в Instagram. Совет от старшего поколения, по утверждению молодой мамы, был категоричным:

«С этим надо дома сидеть»

Девушка не смогла посетить тематический круглый стол, рассуждать об этике кормления грудью в общественных местах взялись продюсер, казак, психоаналитик, журналист и феминистка.

«Я кормила грудью и ходила с ней по музеям, вела довольно социальную жизнь, потому что, родив ребенка, я осталась человеком», — встала на сторону любительницы искусства Черноусова.

По словам Александры, в ее жизни произошла похожая история. Феминистка покормила дочь грудью в Эрмитаже, в зале Итальянского возрождения, на фоне кормящей Иисуса девы Марии. Сотрудница усмотрела принципиальную разницу между библейским сюжетом и насущной проблемой голодного малыша. Заявила, что полуобнаженная грудь Александры может «смутить интуристов».

«Я сделала вывод, что большинство людей, которые делают замечания кормящим женщинам, особенно в музеях, они на самом деле имеют собственные проблемы — закомплексованность, страх, зашоренность, недостаток информации. Мне жаль, что у женщин нет достаточной солидарности. Менять отношение нужно однозначно», — не готова мириться с консервативными порядками Черноусова.

Психоаналитик Дмитрий Ольшанский не увидел в историях женщин проблемы. По мнению специалиста, каждый волен делать то, что хочет, если это не противоречит закону, но с другой стороны — существуют нормы поведения в общественных местах. Норму демонстрации женской груди предлагает определить руководству музея.

«Этот вопрос решается уставом Эрмитажа. <...> Как Эрмитаж решит, так мы у будем делать, если приходим в гости на встречу с искусством», — считает Дмитрий Ольшанский.

История «выеденного яйца не стоит», солидарен с коллегой заместитель главного редактора интернет журнала «Мозгократия» Игорь Алексеев. Он не исключил, что героиня сама предала гласности музейную историю в погоне за ажиотажем.

«Это действительно протест или желание хайпануть? В последняя время такая тенденция "я должен сделать что-то такое, чтобы меня все увидели". Это какое-то стремление быть немножко не такими как все. Желание выделиться», — предположил журналист.

Атаману Петербургского городского казачьего общества Андрею Полякову вспомнились советские аэропорты, в которых работали комнаты матери и ребенка и где женщины кормили и пеленали детей. В СССР, по словам гостя, никто не делал из кормления грудью проблемы. России следует возродить советскую практику, убежден атаман.

«Везде надо организовать комнаты матери и ребенка. Это однозначно. В аэропортах, на вокзалах, в театрах, на каких-то станциях метро. У нас отсутствует культ матери. Женщина с ребенком должна иметь дополнительные права везде. Быть матерью — почетно», — подчеркнул Андрей Поляков.

Исполнительный директор Итальянской школы кино и телевидения в Санкт-Петербурге «CINEMAESTRO» Филипп Фиссен, подытоживая дискуссию, выразил мнение, что кормить грудью нужно вдали от посторонних глаз. Иначе общество может расценить такой поступок как публичное обнажение.