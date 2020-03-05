Шерин назвал заявления Пентагона о «гиперзвуковом» превосходстве над РФ «пустой болтовней»

Заместитель комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин рассказал, как США пытаются скрыть отставание от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия.

Официальный представитель Пентагона заявил, что в США якобы ведут более «инновационные разработки» в сфере создания гиперзвукового оружия, чем те, что уже имеются у России и КНР. Обычно, среди чиновников оборонных ведомств не принято разглашать разработки нового вооружения, но тут преследовалась другая цель, далекая от обеспечения безопасности граждан США, сообщает Федеральное агентство новостей.

Заместитель комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в интервью изданию отметил, что Россия в очередной раз столкнулась с элементом информационной войны, которую ведут США. По мнению эксперта, такие заявления делаются с целью деморализовать потенциального противника.

Шерин уверен, что сотрудники Пентагона отлично знакомы с «поведенческими триггерами» американцев и активно используют их в пропагандистских целях. Эксперт заявил, что каждый гражданин США должен быть уверен, что их армия самая лучшая, поскольку так им легче живется.

«Поэтому, когда Россия показывает испытания новых гиперзвуковых ракет и ставит их на вооружение, в то время как у Соединенных Штатов их нет, они могут о них только говорить», – уверен эксперт.

Свою пропагандистскую работу Пентагон ведет не только среди граждан. По мнению его представителей, такие громкие заявления о наличии гиперзвукового вооружения должны вселить страх и в жителей других стран, отставание от которых США еще предстоит наверстать.

Шерин выразил уверенность, что это заявление было сделано для правительства РФ и КНР и оно ориентировано исключительно на простых обывателей.

«В то время как специалисты понимают: если бы у Пентагона были бы какие-то ракеты или хотя бы их разработки, то они бы уже с удовольствием всему миру продемонстрировали», – указал эксперт.

Собеседник ФАН добавил, что в настоящее время США занимаются пустой болтовней, поскольку скоро там пройдут выбору, а Трампу необходимо как-то отчитаться перед избирателями.