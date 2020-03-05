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15:46   5 Марта 2020
Весь мир

Полковник Баранец предсказал главную схватку за судьбу Ливии

Полковник Баранец предсказал главную схватку за судьбу Ливии

Находящееся в безвыходной ситуации так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа способно устроить масштабную провокацию против сил фельдмаршала Халифы Хафтара, считает полковник в отставке Виктор Баранец.

О готовности вооруженных бандформирований ПНС напасть на Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара на участке от ас-Саадии до Кубри аз-Захра в окрестностях Триполи заявил генерал-майор ЛНА Ахмад аль-Мисмари. Баранец уверен, что боевики ПНС готовы цепляться за власть любыми способами.

«От вот этого так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа можно ожидать чего угодно. Когда волка загоняют в угол, он становится необычайно коварным, в данном случае происходит то же самое», — пояснил эксперт в беседе с ФАН.

Кроме того, напомнил военный эксперт, боевиков Сарраджа продолжает поддерживать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Турция регулярно поставляет ПНС мощнейшее оружие и наемников. Боевики ПНС и протурецкие террористы из сирийского Идлиба уже неоднократно совершали провокации против солдат ливийской армии. Джихадисты не раз открывали огонь по позициям ЛНА из жилых кварталов Триполи, а также из военного аэродрома «Митига».

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Автор: Алина Бранцевич
#баранец #лна #саррадж #пнс ливии

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