Полковник Баранец предсказал главную схватку за судьбу Ливии

Находящееся в безвыходной ситуации так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа способно устроить масштабную провокацию против сил фельдмаршала Халифы Хафтара, считает полковник в отставке Виктор Баранец.

О готовности вооруженных бандформирований ПНС напасть на Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара на участке от ас-Саадии до Кубри аз-Захра в окрестностях Триполи заявил генерал-майор ЛНА Ахмад аль-Мисмари. Баранец уверен, что боевики ПНС готовы цепляться за власть любыми способами.

«От вот этого так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа можно ожидать чего угодно. Когда волка загоняют в угол, он становится необычайно коварным, в данном случае происходит то же самое», — пояснил эксперт в беседе с ФАН.

Кроме того, напомнил военный эксперт, боевиков Сарраджа продолжает поддерживать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Турция регулярно поставляет ПНС мощнейшее оружие и наемников. Боевики ПНС и протурецкие террористы из сирийского Идлиба уже неоднократно совершали провокации против солдат ливийской армии. Джихадисты не раз открывали огонь по позициям ЛНА из жилых кварталов Триполи, а также из военного аэродрома «Митига».